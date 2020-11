Marina: vitória de Biden é sopro de esperança para fim da crise civilizatória

A ex-ministra do Meio Ambiente, ex-senadora pelo Acre Marina Silva (Rede) usou suas redes sociais para comentar o resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos, que deu vitória ao democrata Joseph Robinette Biden Jr.. Na visão de Marina, "a vitória de Joe Biden e de Kamala Harris, nos EUA, sem dúvida, é um sopro de esperança para aqueles que acreditam que a crise civilizatória pode ser superada".



Marina destacou ainda que o resultado aumenta a responsabilidade de todos os que defendem a democracia e seus valores como essenciais para a construção de caminhos para um mundo menos desigual, que valorize a diversidade e que se comprometa com o combate à emergência climática.



O resultado do pleito, segundo Marina, seria um "não" sem precedentes "aos ímpetos autoritários" do republicano Donald Trump e de todos que se aliaram a ele. "Que essa experiência seja um convite aos brasileiros para refletirem profundamente sobre os rumos que desejam dar ao seu destino e ao de seus filhos e netos", acrescentou.