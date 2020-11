Eleições nos EUA: em rápido discurso, Biden diz que 'cada voto tem de ser contado'

Pronunciamento de Joe Biden durou, aproximadamente, três minutos (foto: Jim Watson/AFP)





Biden começou sua fala lembrando os 240 mil mortos pela pandemia da COVID-19 nos Estados Unidos, transmitindo sua solidariedade a cada família. Em seguida, o candidato democrata destacou que o processo eleitoral requer paciência e que “a democracia fica algumas vezes confusa”. Por fim, ressaltou que está confiante para o resultado final.









Durante esta quinta, Biden e Donald Trump adotaram tons distintos nas redes sociais. Enquanto o democrata pedia paciência e defendia a tese de que cada voto precisava ser contabilizado, o candidato à reeleição pelos republicanos alegou que havia “fraude” nas eleições e chegou a pedir para que a apuração fosse interrompida.









Os 538 integrantes do chamado Colégio Eleitoral se reúnem nas respectivas capitais de seus estados a cada quatro anos após a eleição para designar o vencedor. Para vencer, um candidato à presidência deve obter a maioria absoluta dos votos do Colégio: 270.



Pandemia de COVID-19 aumentou votação pelo correio ou antecipado, o que representa um desafio técnico, humano e também legal em milhares de jurisdições.



Vitória do democrata ou do republicano terá implicações sobre o aprofundamento das relações comerciais bilaterais entre os países, sobre a política externa brasileira e o posicionamento político ideológico de Jair Bolsonaro no âmbito internacional, avaliam especialistas em política externa.

De acordo com a CNN e a Agence France-Presse, Joe Biden tem 253 delegados a favor até o momento, contra 214 de Donald Trump. Já para a Associated Press e Fox News, Biden tem 264 delegados. Isso porque o veículo considera que o candidato democrata venceu no Arizona, que possui 11 delegados.

O representante do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos,, fez um rápido pronunciamento, no começo da noite desta quinta-feira (5), em Wilmington, no estado de Delaware. Em sua fala, Biden disse que “cada voto tem de ser contado” e demonstrou confiança em seu triunfo nas eleições.