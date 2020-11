'Contem cada voto': Biden vai às redes sociais defender prosseguimento da apuração nos EUA

Every vote must be counted. pic.twitter.com/kWLGRfeePK — Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020

Joe Biden, candidato democrata a presidente dos Estados Unidos, postou um tuíte na manhã desta quinta-feira, reforçando o que vem pregando nos últimos dias: "Contem cada voto".

A afirmação está em um vídeo curto no Twitter, de apenas 8 segundos. O vídeo mostra eleitores e um bottom do partido dele, com a frase emblemática, uma espécie de 'mantra' que Biden vem pronunciando, especialmente depois que o adversário, o presidente Donald Trump, do partido Republicano, insinuou fraude nos votos enviados por correio e decidiu pedir recontagem e ir à Justiça para suspender a apuração em alguns estados.

Biden pede: 'contem cada voto' (foto: JIM WATSON / AFP)

Biden está próximo da vitória, com 264 delegados, dos 270 necessários, mas ainda faltam os votos de cinco estados e uma virada de Trump pode acontecer.

Os EUA não viviam situação semelhante há muitos anos nas eleições presidenciais. O país está em suspense e há manifestações políticas nas ruas, com detenções pela Polícia.

(foto: Frederic J. BROWN/AFP - 26/10/20)

Pandemia de COVID-19 aumentou votação pelo correio ou antecipado, o que representa um desafio técnico, humano e também legal em milhares de jurisdições. Saiba o que pode dar errado na apuração dos votos nos EUA

O que muda para o Brasil? Vitória do democrata ou do republicano terá implicações sobre o aprofundamento das relações comerciais bilaterais entre os países, sobre a política externa brasileira e o posicionamento político ideológico de Jair Bolsonaro no âmbito internacional, avaliam especialistas em política externa. Entenda o que muda para o Brasil Confira as principais propostas de governo de Trump e Biden para os Estados Unidos e o mundo neste infográfico interativo . Separamos oito assuntos-chave para mostrar quais são os projetos dos republicanos e dos democratas.

Os 538 integrantes do chamado Colégio Eleitoral se reúnem nas respectivas capitais de seus estados a cada quatro anos após a eleição para designar o vencedor. Para vencer, um candidato à presidência deve obter a maioria absoluta dos votos do Colégio: 270. Saiba como funcionam os colégios eleitorais