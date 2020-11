Confiante, Biden rechaça possível fraude: 'Decisão é do povo dos EUA'

Democrata discursou ao lado da esposa, Jill. (foto: WIN MCNAMEE/AFP)

Em meio à marcha da apuração da eleição, o candidato do Partido Democrata à presidência dos, Joe, adotou cautela quanto ao resultado do pleito. Nesta madrugada, ele discursou dizendo estar confiante quanto ao resultado da disputa, mas ressaltou que a quantidade de votos emitidos por correspondência pode atrasar a divulgação dos números oficiais.“Estou aqui para dizer que estamos no caminho para vencer esta eleição. Sabíamos que, por conta do número sem precedentes de votações pelo correio, isso (a apuração) demoraria um tempo. Temos que ter paciência até que o árduo trabalho de contar os votos acabe, o que não acabe até que toda cédula seja contada”, afirmou.A postura é oposta ao discurso adotado pelo republicano Donald, que sinalizou ser o vencedor do pleito. O atual presidente, que pediu a paralisação das contagens dos votos entregues pelo correio, falou em ir à Suprema Corte do país De sua casa, em Wilmington, no estado de Delaware, Joe Biden afirmou que os candidatos não têm a tarefa de declarar o vencedor da disputa. “Não é minha função, ou de Donald Trump, dizer quem venceu a eleição. A decisão é do povo dos Estados Unidos, mas estou confiante sobre o”, completou.Projeções apontam pequena vantagem de Biden nos delegados já conquistados por conta dos estados que terminaram suas apurações.Locais importantes e com peso na distribuição de cadeiras no colégio eleitoral, como a Pensilvânia, contudo, ainda não concluíram suas apurações.Os 538 integrantes do chamado Colégio Eleitoral se reúnem nas respectivas capitais de seus estados a cada quatro anos após a eleição para designar o vencedor. Para vencer, um candidato à presidência deve obter a maioria absoluta dos votos do Colégio: 270. Saiba como funcionam os colégios eleitorais