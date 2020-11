Campanha de Trump reivindica vitória na Flórida; imprensa prevê resultado apertado

Em 2016, Trump venceu por pouco a democrata Hillary Clinton na Flórida (foto: MANDEL NGAN, JIM WATSON / AFP )

A campanha do presidente Donaldreivindicou a vitória nesta terça-feira no estado-chave da Flórida, um campo de batalha que os republicanos precisam ganhar para permanecer no governo, embora os veículos de imprensa americanos estimassem que a disputa ali ainda era muito apertada.

A campanha de Trump fez esta reivindicação em um tuíte, enquanto as cédulas ainda eram contadas neste estado-chave, que aporta 29 dos 270 votos do Colégio Eleitoral, necessários para se conquistar a Presidência.

O jornal The New York Times calculou que as chances de o presidente vencer na Flórida estão acima de 95%.

Em 2016, Trump venceu por pouco a democrata Hillary Clinton na Flórida, enquanto pesquisas de opinião este ano indicavam um empate entre ele e seu adversário, Joe Biden.

(foto: Frederic J. BROWN/AFP - 26/10/20)

Sistema eleitoral complexo é desafio





Pandemia de COVID-19 aumentou votação pelo correio ou antecipado, o que representa um desafio técnico, humano e também legal em milhares de jurisdições. Saiba o que pode dar errado na apuração dos votos nos EUA

Planos de governo de Trump e Biden





O que muda para o Brasil? Vitória do democrata ou do republicano terá implicações sobre o aprofundamento das relações comerciais bilaterais entre os países, sobre a política externa brasileira e o posicionamento político ideológico de Jair Bolsonaro no âmbito internacional, avaliam especialistas em política externa. Entenda o que muda para o Brasil Confira as principais propostas de governo de Trump e Biden para os Estados Unidos e o mundo neste infográfico interativo . Separamos oito assuntos-chave para mostrar quais são os projetos dos republicanos e dos democratas.

Os 538 integrantes do chamado Colégio Eleitoral se reúnem nas respectivas capitais de seus estados a cada quatro anos após a eleição para designar o vencedor. Para vencer, um candidato à presidência deve obter a maioria absoluta dos votos do Colégio: 270. Saiba como funcionam os colégios eleitorais