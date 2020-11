Em discurso, Biden promete 'unificar' EUA caso seja eleito: 'Não vai ter estados vermelhos ou azuis'

Joe Biden utilizou megafone para se comunicar com eleitores na Filadélfia (foto: Angela Weiss / AFP)





Para exemplificar suas intenções, Biden utilizou as cores dos partidos: azul, que representa os republicanos - cujo candidato Donald Trump concorre à reeleição -, e vermelho, que faz alusão aos democratas.





“Temos uma enorme oportunidade, como um país. Se eu for eleito, eu vou ser um presidente americano. Não vai ter estados vermelhos ou azuis. Apenas os Estados Unidos", garantiu Biden.





O representante do Partido Democrata, que estava ao lado das netas no discurso, disse que utilizará a “ciência” ao invés da “ficção” para superar os problemas dos Estados Unidos, principalmente no que se refere ao novo coronavírus.





"Queremos verdade, nós queremos a ciência em vez de ficção, prometo a vocês, vou assumir minhas responsabilidades. Vamos superar todos os problemas, vamos nos lembrar de quem somos, somos os EUA", concluiu.





Com um megafone em mãos, representante do Partido Democrata na eleição presidencial americana, falou com eleitores na tarde desta terça-feira (3) na Filadélfia, na Pensilvânia. Em seu discurso, Biden prometeu unificar os Estados Unidos.