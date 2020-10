Familiares e amigos homenageiam brasileira morta em Nice; veja o vídeo

Diante da Basílica de Notre-Dame, onde aconteceu o ataque, amigos de Simone Barreto cantaram o Hino Nacional Brasileiro (foto: Kennedy Santos Silva/Cedida ao Correio)

Último pedido

Dezenas de amigos e de familiares participaram de um protesto, no centro de(Sul da), em memória de Simone Barreto Silva — ade 45 anos morta peloBrahim Aouissaoui, 21, dentro da Basílica de Notre-Dame. A partir das 14h deste sábado (10h em Brasília), os manifestantes marcharam em silêncio, pelas ruas da cidade da Riviera Francesa.Vestidos de branco, carregavam flores brancas, velas e alguns balões no formato de coração. "A passeata foi tranquila, silenciosa. A polícia nos acompanhou o tempo todo, do nosso lado, porque a gente não sabia o que podia acontecer", contou ao Correio o músico e ajudante de pedreiro Kennedy Santos Silva, 32, que conhecia Simone desde 2011.Um dos momentos mais emocionantes do protesto ocorreu em frente à, onde Aouissaoui decapitou uma mulher de 60 anos, degolou o sacristão e golpeou Simone no abdôme. Ferida gravemente, a brasileira natural de Salvador morreu a poucos metros, dentro de uma cafeteria.Diante da igreja, os amigos cantaram o Hino Nacional Brasileiro e mostraram bandeiras do. Alguns deles não conseguiram conter o choro. Pouco depois, gritaram "Queremos paz!".A mobilização contou com a cobertura de vários jornalistas e com a presença de curiosos, que registraram as cenas com o celular.vivia em Nice desde 1995, onde trabalhava como cuidadora de idosos e organizava eventos culturais. Ela tinha se formado recentemente como chef de cozinha e pretendia abrir um restaurante. Antes de morrer, a brasileira fez um pedido às pessoas que tentavam ajudá-la: "Diga aos meus filhos que eu os amo ".A França encontra-se em estado de alerta máximo, depois dode quinta-feira.O triplo assassinato teria sido motivado pelas caricaturas do profeta Maomé, publicadas pelo jornal satírico Charlie Hebdo, alvo de um massacre em 7 de janeiro de 2015 , quando dois irmãos invadiram a redação e executaram 12 pessoas.