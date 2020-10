França anuncia detenção de terceiro indivíduo após ataque com faca em Nice

Um terceiro indivíduo foi detido no âmbito da investigação sobre o ataque com faca em uma basílica de Nice (sudeste da França), que terminou com três mortos na quinta-feira, informaram fontes judiciais.

O homem, de 33 anos, estava presente durante a operação de busca na sexta-feira à noite na residência de um segundo suspeito, que teria mantido contato com o agressor na véspera do ataque.

"Tentamos determinar o seu papel", disse uma fonte judicial, em referência ao terceiro detido.

Na quinta-feira, um primeiro suspeito, 47 anos, foi detido depois de ter sido observado ao lado do criminoso em imagens das câmeras de segurança da cidade na véspera do ataque. Este homem continua preso.

Os investigadores tentam determinar se o agressor, Brahim Issaoui, um tunisiano de 21 anos que chegou a Nice no início do mês, teve cúmplices e como como ele conseguiu obter os dois telefones celulares encontrados em uma mochila que continha objetos pessoais. Os aparelhos estão sendo analisados.

De acordo com fontes francesas e italianas, Issaoui entrou de maneira ilegal na Europa, passando pela ilha italiana de Lampedusa, porto habitual para os migrantes ilegais, em 20 de setembro.

Ninguém teve informações sobre ele até a quarta-feira passada, quando ligou para seu irmão Yassine, que mora em Sfax, na Tunísia. "Ele nos disse que foi para a França porque era mais fácil encontrar trabalho lá", disse à AFP seu irmão, que explicou que Brahim se voltou para a religião há dois anos.

Na quinta-feira, às 8H29 locais, ele entrou na basílica Notre-Dame de Nice, onde, armado com uma faca, atacou várias pessoas que estavam no templo.

A polícia municipal de Nice o neutralizou às 8H57. Gravemente ferido por tiros dos agentes, ele está hospitalizado. Em menos de 30 minutos, Brahim matou três pessoas, incluindo uma brasileira.