Caminhão roda 15 km com homem agarrado ao capô; veja o vídeo

Motorista tentava fazer manobras para que o 'invasor' caísse do capô do caminhão (foto: Reprodução/Twitter) caminhão Kenworth foi flagrado nos Estados Unidos rodando em uma rodovia com um homem pendurado no capô. A cena, que parecia ser de um filme de ação, aconteceu no sábado (1º) na Flórida. Vídeos compartilhados em redes sociais mostram que o caminhão rodou por cerca de 15 km com o “intruso” agarrado à dianteira. UmKenworth foi flagrado nosrodando em uma rodovia com umno. A cena, que parecia ser de um filme de ação, aconteceu no sábado (1º) na. Vídeos compartilhados emmostram que o caminhão rodou por cerca de 15 km com o “intruso” agarrado à dianteira.





13:04 - 05/08/2020 Trump: empresa dos EUA que comprar app chinês TikTok terá de pagar alto imposto Kenworth, o motorista puxava o volante de um lado para o outro e freava bruscamente. A atitude deixou a situação ainda mais tensa. No vídeo, o motorista grita “chame a polícia” para os ocupantes dos carros que circulavam ao lado. Para tentar tirar o clandestino do, opuxava o volante de um lado para o outro e freava bruscamente. A atitude deixou a situação ainda mais tensa. No vídeo, o motorista grita “chame a” para os ocupantes dos carros que circulavam ao lado.





armado com uma barra de metal. Ele usou o objeto para quebrar o para-brisa do caminhão. Os motivos que levaram o homem a ficar pendurado no Kenworth não foram esclarecidos.

Just another day in #Florida %uD83D%uDE31 #FloridaMan pic.twitter.com/qEE74zblFo — Evan Kirstel #RemoteWork (@EvanKirstel) August 2, 2020

Há informações de que o invasor estariacom uma barra de metal. Ele usou o objeto para quebrar odo caminhão. Os motivos que levaram o homem a ficar pendurado no Kenworth não foram esclarecidos.





Depois do incidente, o caminhoneiro contou que ficou com medo de ser agredido. O homem que avançou sobre o caminhão estava ferido e vestia apenas cueca e camiseta. Suas mãos e cabeça ficaram ensaguentadas. Durante o tempo que ficou no capô, ela bateu a cabeça várias vezes contra o para-brisa.





Um policial rodoviário conseguiu alcançar o caminhão e levou o suspeito sob custódia a um hospital. Segundo informações veiculadas pela imprensa norte-americana, o homem está internado por sofrer de problemas psicológicos.





Cena com caminhão lembra filmes de ação





O site Movieweb comparou a cena real ao filme Exterminador do Futuro 2 – O Dia do Julgamento Final’ (1991). Há uma sequencia em que o androide protagonizado por Arnold Schwarzenegger fica pendurado na dianteira de um caminhão Freightliner FLC dos anos 1980.





Outra cena do cinema que lembra o incidente na Flórida está no filme Um Dia de Fúria (1993). William Foster (Michael Douglas) larga seu carro no meio de uma rodovia e começa a andar sem rumo. Segundo relatos, o homem envolvido no caso também dirigia pela rodovia. Depois de parar o carro e andar pela pista, ele aproveita a lentidão do trânsito para se agarrar ao caminhão.