Trump: empresa dos EUA que comprar app chinês TikTok terá de pagar alto imposto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira, 5, em entrevista à emissora Fox News que a empresa americana que vier a comprar a rede social chinesa TikTok terá de pagar um alto imposto pela transação. Caso nenhuma companhia consiga adquiri-la até 15 de setembro, a plataforma será extinta do país, como anunciado pelo presidente na última segunda-feira.



A Microsoft já sinalizou interesse no negócio e está de acordo com a condição imposta pelo governo dos EUA, segundo o republicano.



Durante a entrevista, Trump voltou a acusar a China de roubar dados de cidadãos americanos por meio de tecnologias como o TikTok. "Isso acontece há muitos anos", declarou.



Essa é a razão, de acordo com o presidente dos EUA, para a ofensiva da Casa Branca sobre a empresa chinesa Huawei, líder em equipamentos de rede 5G.



Países como Reino Unido e Austrália já cederam recentemente à pressão americana e proibiram contratos com a companhia da nação asiática, alegando riscos à segurança nacional. O Brasil ainda não bateu o martelo sobre o tema.