Outro inspetor geral do Departamento de Estado dos EUA renuncia abruptamente

O chefe do órgão de vigilância interna do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que atualmente investiga acusações contra o secretário Mike Pompeo, renunciou abruptamente nesta quarta-feira (5), apenas alguns meses após a demissão de seu antecessor.

O agora ex-inspetor geral interino do Departamento de Estado, Stephen Akard, é ex-assessor do vice-presidente Mike Pence e sua nomeação em maio foi vista como uma maneira de ter uma figura neste cargo.

Akard informou aos seus colegas que "retorna ao setor privado depois de anos de serviço público", disse um porta-voz do Departamento de Estado. "Apreciamos sua dedicação ao Departamento e ao nosso país", acrescentou.

A partida de Akard ocorre justamente quando o escritório que chefiava finaliza um relatório sobre a polêmica decisão de Pompeo de contornar o Congresso para vender armas à Arábia Saudita e outros aliados árabes por US$ 8,1 bilhões.

Em maio, o presidente Donald Trump demitiu o antecessor de Akard, Steve Linick, a conselho de Pompeo. Linick também investigava as acusações de que Pompeo abusou de seu poder ao pedir a um funcionário do Departamento de Estado que fizesse tarefas pessoais, como passear seu cachorro e ir à lavanderia.

Pompeo, que adiou uma coletiva de imprensa desta quarta-feira quando soube da notícia, disse que não aprovava o trabalho de Linick e que Trump tinha autoridade para demiti-lo independente do motivo.

Na semana passada, um ex-assistente de Pompeo disse aos legisladores que investigam a demissão de Linick que funcionários do Departamento de Estado haviam manifestado sua preocupação com a venda de armas à Arábia Saudita.

Os legisladores alertaram que isso causaria mais sofrimento no Iêmen, onde uma campanha aérea liderada pela Arábia Saudita afetou escolas, hospitais e outros locais civis enquanto o reino tenta expulsar os rebeldes houthis.

Pompeo evitou o Congresso ao declarar uma emergência envolvendo o Irã, que apoia os houthis.

A nova inspetora geral interina será Diana Shaw, advogada e com longa trajetória no Gabinete do Inspetor Geral. Ela estava, na verdade, na fila para ser inspetora geral interina quando Linick foi demitido e justamente por isso a chegada de Akard gerou suspeitas.

Akard, que é natural do estado de Pence, Indiana, e foi seu assessor quando era governador, também renunciou ao cargo de chefe do Escritório de Missões Estrangeiras do Departamento de Estado, que lida com as embaixadas.