EUA ultrapassam 1 milhão de casos de coronavírus, aponta universidade

A pandemia matou mais de 57 mil pessoas nos Estados Unidos (foto: MANDEL NGAN / AFP )

Osnesta terça-feira, 28,de casos confirmados do, segundo os últimos dados da universidade Johns Hopkins, com sede em Baltimore, no estado de Maryland., que lideram o número total de infectados no mundo, com 1.002.498, segundo a universidade.Estima-se que o número real de casos seja ainda maior, com as autoridades estaduais de saúde pública alertando que a escassez de profissionais treinados e de equipamentos tem limitado a capacidade de teste.Cerca de 30% dos casos ocorreram no Estado de Nova York, o epicentro do surto nos EUA, seguido por New Jersey, Massachusetts, Califórnia e Pensilvânia.Durante semanas, os EUA foram o foco da pandemia e lideram o número de infecções em termos absolutos, à frente de Espanha, onde há 232.128 casos e 23.822 mortes; Itália, com 201.505 e 27.359; e França, com 166.036 e 23.327.No entanto, ainda de acordo com os dados da universidade, o número de mortes per capita mostra que a Bélgica é o país mais abalado, com uma média de 63,1 óbitos por 100 mil habitantes. Em seguida, nesta ordem, aparecem Espanha (50,34 mortes por 100 mil habitantes),. (Com agências internacionais)