Grito dos libaneses diante da crise econômica é ouvido novamente

Manifestantes antigovernamentais libaneses enfrentaram o exército novamente nesta terça-feira (28), em meio a protestos contra a profunda crise econômica que vive o país, e que continua se agravando em plena pandemia de COVID-19.

Depois de algumas horas de calma em Trípoli, no norte do país, manifestações foram realizadas no final da tarde, temendo que mais atos de violência ocorressem, como a morte a tiros de um homem de 26 anos na noite de segunda-feira, durante confrontos entre o exército e centenas de manifestantes, segundo uma organização de socorristas da cidade.

Em Beirute, capital libanesa, uma centena de manifestantes marchou pelo distrito de Hamra, onde fica a sede do Banco Central, gritando palavras de ordem contra o governador da instituição. Em Saida (sul), foram lançados coquetéis molotov na sucursal da entidade bancária.

Trípoli, a segunda cidade do país, foi palco de violência durante o dia. Centenas de jovens destruíram e atearam fogo a meia dúzia de bancos, segundo um fotógrafo da AFP.

Foram dispersados pelo exército com gás lacrimogêneo e balas de borracha. Os manifestantes arrancaram o calçamento para atirar contra as forças da ordem e incendiaram dois de seus veículos.

Mais de 20 manifestantes ficaram feridos, incluindo sete hospitalizados, segundo a Cruz Vermelha Libanesa. No dia anterior, cerca de vinte civis foram feridos, além de 40 soldados, de acordo com o exército.

O Líbano vive há vários dias um aumento na tensão e os manifestantes retomaram sua mobilização para denunciar, em meio ao Ramadã, a grande inflação e uma depreciação sem precedentes da libra libanesa.

- "Erguer a voz" -

"Fui [para a rua] para erguer a voz contra fome, pobreza, inflação e injustiça", disse Khaled, um manifestante de 41 anos.

Esse vendedor de peças para motocicletas afirmou que, desde que perdeu o emprego, não pode mais sustentar seus três filhos, em um contexto agravado pela pandemia da COVID-19.

A grave crise econômica que o país atravessa há meses foi um dos gatilhos em outubro de 2019 de um protesto sem precedentes contra a classe política, acusado de corrupção e incompetência.

Cerca de 45% da população vive agora abaixo da linha da pobreza, segundo estimativas oficiais.

A crise foi agravada pelas medidas adotadas contra a propagação do novo coronavírus, que paralisaram o Líbano, onde foram registrados oficialmente 717 casos e 24 mortos.

Nesta terça-feira, o ministro da Economia Raoul Nehme reconheceu um aumento nos preços de 55%.

- "Explosão social inevitável" -

Essa inflação é relatada diariamente nas redes sociais. Por exemplo, as fraldas para bebês passaram de 20.000 libras para 30.000 libras e um quilo de carne de 18.000 para 32.000.

No mercado negro, a taxa de câmbio chegou a 4.000 libras por um dólar, enquanto a taxa oficial de 1.507 libras estava sem operações.

O governo estuda um plano de reativação econômica, mas ainda está inacabado.

"Até agora, o governo não fez nada, exceto suspender o pagamento dos eurobônus", declara à AFP o economista Samir Nader, referindo-se à dívida não paga do Líbano.

"Não foi tomada nenhuma medida que anuncie reformas", acrescenta.

O país está caminhando "para uma explosão social inevitável" devido à depreciação da moeda "e à queda do poder aquisitivo", alerta.

A Associação de Bancos do Líbano anunciou o fechamento das agências em Trípoli, por conta de "ataques e atos de vandalismo".

Os manifestantes acusam os bancos libaneses de cumplicidade com o poder político e de ter contribuído para o endividamento público desenfreado e a falência do Estado.