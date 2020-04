Coronavírus: EUA registram mais 29 mil casos e 2,4 mil mortes em 24h

Mulher nas ruas de Nova Iorque, epicentro da pandemia nos EUA (foto: Scott Heins/Getty Images/AFP)





Osregistraram 29.002 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, de acordo com os dados mais recentes do Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês). No total, a maior economia do mundo tem 690.714 infecções confirmadas. O número de novos casos é ligeiramente menor do que o registrado ontem, de 29.164.De acordo com o CDC, houve mais 2.394 confirmações de mortes em decorrência da Covid-19 no país. Ontem, o aumento foi menor, com 1.978 óbitos incluídos nas estatísticas. O número de mortos pela pandemia nos Estados Unidos é de 35.443.Ao mesmo tempo, no Estado de Nova York, o número de novos óbitos ficou abaixo de 550 pela primeira vez em duas semanas. Ainda assim, o governador democrata Andrew Cuomo descartou reabrir o comércio e retomar as aulas no Estado.Na, foram registradas 642 novas mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o Ministério da Saúde francês. O número de novos casos confirmados no país no mesmo período foi de 2.569. Com isso, a França passou a ter 111.821 casos registrados, no total. O número de pessoas internadas por conta da doença é de 30.639, queda de 551 em um dia.No, segundo o Ministério da Saúde, houve alta de 2.917 casos nas últimas 24 horas, para 36.599. O número de mortos aumentou em 211, para 2.352 pessoas. São Paulo continua sendo o Estado mais afetado, com 13.894 infectados e 991 mortos, 63 mortes a mais do que ontem. No País, a taxa de letalidade da doença segue em 6,4%.