Coronavírus: Espanha pode flexibilizar quarentena para crianças

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez, disse neste sábado que o governo tentará estender o estado de emergência até 9 de maio, mas que começará a reduzir o confinamento para crianças a partir de 27 de abril.



Crianças são vistas como uma das maiores fontes de transmissão, embora raramente desenvolvam sintomas do vírus. Na Espanha, elas estão confinadas há cinco semanas. Sanches anunciou em uma coletiva de imprensa que o governo permitiria que crianças "saiam de suas casas por um período diário", mas que outros pontos precisariam ser discutidos com especialistas.



A quarentena nacional só seria revertida quando o sistema de saúde espanhol estiver pronto para uma possível alta nas infecções, disse Sanchez. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, mais de 158 mil pessoas morreram em decorrência da Covid-19 em todo o mundo, 20.043 delas na Espanha.