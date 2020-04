Mais de 2.250.000 casos de coronavírus oficialmente declarados no mundo

(foto: Pixabay)

Mais de 2.250.000 casos do novoforam oficialmente declarados no mundo, metade deles na Europa, até este sábado às 11h00 GMT (8H00 de Brasília), de acordo com um balanço da AFP com base em fontes oficiais.

Ao menos 2.251.695 casos confirmados, incluindo 154.188 mortes, foram registrados, em particular na, que continua sendo o continente mais afetado com 1.115.555 de casos e 97.985 mortes, e nos(706.779 casos e 37.079 mortes), país onde a pandemia avança mais rapidamente.

O número de casos diagnosticados, no entanto, reflete apenas uma parte do número real de infectados, já que muitos países diagnosticam apenas os casos mais graves.