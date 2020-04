Coronavírus: Já são mais de 141 mil mortos e 2,13 milhões de infectados no mundo

Na calçada da fama, em Hollywood, Califórnia, morador de rua expõe a fragilidade que contribui para aumentar o número de óbitos nos EUA (foto: Valerie Macon/AFP)







O novo coronavírus já provocou 141.127 mortes no mundo desde que surgiu, em dezembro, segundo um balanço feito na tarde de ontem com base em informações fornecidas por autoridades nacionais e a Organização Mundial da Saúde (OMS). Desde o início da epidemia, foram contabilizados mais de 2.135.410 casos de contágio, em 193 países ou territórios. Autoridades consideram que 465.700 pessoas já se curaram da doença.





Ontem, em 24 horas foram registradas 9.490 novas mortes e 101.787 contágios no mundo. Neste mesmo período, os países com maior registros de mortos foram Estados Unidos, com 4.505 novos óbitos, Reino Unido, com 861, e França, com 753. O número de mortos nos EUA, que registrou sua primeira morte vinculada ao vírus no fim de fevereiro, chega a 31.590. O país tem cerca de 648.788 infectados e as autoridades locais consideram que 53.489 pessoas se curaram.





Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 22.170 mortos e 168.941 casos; Espanha, com 19.130 mortos (182.816 casos); e França, com 17.920 mortos (165.027 casos). A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia surgiu, soma um total de 82.341 contágios, com 3.342 mortos e 77.892 pessoas que se curaram. Em 24 horas, foram registrados 46 novos casos e nenhuma morte na China.





E MAIS...

CORPOS EMPILHADOS

A polícia de Nova Jersey encontrou nesta semana 17 corpos empilhados em um lar de idosos afetado pela pandemia do novo coronavírus, uma amostra macabra de como a doença afeta estas residências, que abriga uma população extremamente vulnerável. Segundo o New York Times, após uma pista anônima sobre um cadáver em um galpão, a polícia encontrou 17 corpos no pequeno necrotério do estabelecimento Andover Sub-Acute and Rehabilitation Unit, uma das maiores casas de repouso de Nova Jersey, com capacidade para quatro corpos. A polícia da pequena localidade de Andover, a cerca de 100 quilômetros de Nova York, não confirmou os números. O estabelecimento reportou recentemente 68 mortos no local, incluindo estes 17. Entre eles, 26 eram de pessoas com COVID-19, segundo o jornal.





MAIS TRÊS SEMANAS

O governo britânico também prorrogou, por ao menos três semanas, o confinamento vigente desde 23 de março para frear a propagação do coronavírus, que causou cerca de 14 mil mortes e contagiou mais de 100 mil pessoas no Reino Unido. Apesar da pressão da oposição e da dramática situação econômica, a equipe do governo decidiu manter a medida até que se supere o pico da pandemia, e não flexibilizar o confinamento como já se avalia no restante da Europa. "O governo decidiu que as medidas atuais devem seguir vigentes ao menos durante as próximas três semanas", declarou o ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, que substitui o primeiro-ministro Boris Johnson, que segue em recuperação da COVID-19 após deixar o hospital.





ISOLAMENTO ATÉ 15 DE MAIO

O estado de Nova York, o mais afetado pelo novo coronavírus nos Estados Unidos, deve manter as estritas medidas de isolamento até 15 de maio – anunciou o governador Andrew Cuomo ontem, após relatar um total de 606 mortos em 24 horas, a cifra mais baixa em 10 dias. O governador informou que o número de internações segue caindo, mas que ainda há cerca de 2 mil novos infectados por dia, motivo pelo qual a maior cidade americana deverá permanecer em quarentena. "Temos que continuar o que estamos fazendo. Gostaria que a taxa de infecção caísse ainda mais. A política de isolamento de Nova York será implementada até 15 de maio", disse Cuomo em entrevista coletiva.