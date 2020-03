Enfermeira italiana se suicida depois de contrair coronavírus

Enfermeira teria se matado por medo de contaminar outras pessoas (foto: Facebook/reprodução) Uma enfermeira se suicidou depois de testar positivo contra o coronavírus na Itália, país que até agora lidera as estatísticas do número de mortes em virtude da pandemia. De acordo com a Federação de Enfermagem do país, Daniela Trezzi, de 34 anos, se matou em virtude do medo de contaminar outras pessoas.









“Expressamos nossa dor e consternação pelo suicídio de nossa jovem colega. Nossos 450 mil profissionais se unirão em torno dos parentes e da família de Daniela. Ela vivia estresse muito forte por medo de ter infectado outras pessoas”, diz o comunicado da entidade.





Diagnosticada com coronavírus no dia 10, Daniela foi posta em quarentena, mas não estava sob vigilância em casa. As autoridades do país investigarão a morte da enfermeira. Segundo a imprensa italiana, ela sofria de problemas cardiovasculares, o que teria agravado o problema do coronavírus.





Nesta semana, a Itália ultrapassou a China como maior vítima de contaminação do coronavírus, com 74.386 casos confirmados e 7.503 mortes. E já há uma apreensão acerca do risco para os profissionais de saúde no país, que lidam diariamente com os infectados. Cerca de 2,6 mil trabalhadores foram contaminados, o que gera críticas a respeito das estruturas de trabalho no país, muitas vezes inadequadas.