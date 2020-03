Cidades na China registram recorde de divórcios após quarentena

No cartório de Xi'an não há vagas para divórcio nas próximas semanas (foto: JOHANNES EISELE / AFP )

, capital da província de Shaanxi, região central da China, registrou um recorde de pedidos de divórcio nas últimas semanas. Com mais de 12 mil habitantes, a cidade vem contabilizando as separações desde 1º de março, fim do período de confinamento no país. Segundo reportagem da BBC Brasil, em algumas cidades não há mais horários disponíveis nos cartórios para tratar do tema nas próximas semanas."Nós começamos a receber alguns telefonemas para marcar um horário no dia 2 de março, e mais marcações surgiram para os próximos dias”, contou a oficial, que trabalha no cartório de Beilin, em, em entrevista ao jornal chinês em língua inglesa The Global Times. O cartório recebeu 14 reuniões de divórcio somente no quinto dia de março, e alcançou o limite de consultas estabelecido.“Como resultado da pandemia, muitos casais ficaram juntos em casa por meses, o que alimentou os conflitos. Considerando que o cartório ficou fechado neste tempo, notamos um aumento nas marcações de reuniões de divórcio”, comentou. A chinesa contou ao jornal que geralmente muitos casos de separação acontecem depois do Festival de Primavera, em fevereiro, e durante a época dos vestibulares.O distrito detambém está sofrendo com uma situação similar. Segundo o oficial, a cidade fornece o serviço de cinco divórcios por dia e todas as datas das próximas semanas estão preenchidas."Nós recebemos muitos pedidos de divórcios e alguns se arrependeram”, afirmouao The Global Times. O oficial contou que jovens cônjuges decidiram refazer o casamento um tempo depois de se separarem. Para completar,pede para os chineses serem mais sérios e prudentes para evitar decisões imprudentes.Nas redes sociais, a notícia foi recebida como piada para alguns chineses. “Eu tenho visto cada vez mais histórias sobre separações. Muitas piadas também. Mas o problema parece sério", disse, uma professora de 29 anos, em entrevista à BBC News Brasil. Somente em 2016, aregistrou 4,2 milhões de divórcios, um número 9 vezes maior do que o registrado em 1985.Segundo a BBC, outras cidades da provínciatambém registraram recordes de divórcio. Especialistas, entretanto, assumem não se pode afirmar que as separações foram causadas pela quarentena, já que o cartório ficou fechado por mais um mês e os chineses veem se divorciando com mais frequência nos últimos anos.

*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte