China impõe escala de saúde aos voos com destino a Pequim

Os passageiros dos voos internacionais com destino a Pequim terão que fazer a partir desta segunda-feira uma escala prévia em outra cidade chinesa para passar por exames médicos relacionados com o coronavírus, anunciaram as autoridades.

Em função da origem do voo, a escala acontecerá em uma das 12 localidades: Tianjin, Shijiazhuang, Hohhot, Xi'an, Taiyuan (norte), Zhengzhou (centro), Xangai, Jinan, Qingdao, Nanjing (leste), Shenyang e Dalian (nordeste).

"Os passageiros deverão passar por exames médicos e pelos trâmites de imigração", afirma um comunicado divulgado no domingo por cinco instituições governamentais, incluindo a Agência de Aviação Civil e o ministério das Relações Exteriores.

"Os passageiros que reúnam as condições (sanitárias) de embarque poderão subir a bordo do avião com destino a Pequim" completa o comunicado.

A epidemia do novo coronavírus começou na China, onde agora parece estar sob controle.

Agora, no entanto, as autoridades tentam evitar a importação de novos casos a partir do exterior, onde o vírus continua em propagação, pelo temor de uma segunda onda de contaminação.

Na China foram registrados até agora 353 casos importados, o que levou as autoridades a obrigar que todos os estrangeiros passem por uma quarentena de 14 dias.

Na maioria dos casos, a quarentena acontece em hotéis, uma conta que os estrangeiros devem pagar total ou parcialmente.