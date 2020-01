Príncipe Harry faz primeira aparição após anuncio de afastamento da realeza

(foto: Adrian DENNIS / AFP) príncipe Harry fez nesta quinta-feira sua primeira aparição pública desde a polêmica sobre a saída dele e da mulher, Meghan Markle, da realeza. Sexto na linha de sucessão ao trono, Harry observou algumas crianças jogarem rugby nos jardins do Palácio de Buckingham. O evento é o último marcado antes que ele Meghan iniciem o “período de transição” para as novas funções. fez nesta quinta-feira sua primeiradesde a polêmica sobre a. Sexto na linha de sucessão ao trono, Harry observou algumas crianças jogarem rugby nos jardins do. O evento é o último marcado antes que ele Meghan iniciem o “período de transição” para as novas funções.









Após reunião no Palácio Sandringham, propriedade rural da rainha no Leste da Inglaterra, ficou combinado que Harry e Meghan dividiriam seu tempo entre o Reino Unido e o Canadá. Depois dessa decisão, a rainha Elizabeth II deu apoio total ao casal. Além dos dois, a reunião também contou com a participação do pai de Harry, príncipe Charles e do irmão, William.





"Embora preferíssemos que eles continuassem trabalhando como membros da família real em tempo integral, respeitamos e entendemos seu desejo de viver uma vida mais independente como família, mantendo uma parte valiosa da minha família", disse a monarca, de 93 anos, em um comunicado raro e fortemente pessoal.





Na terça-feira, Meghan Markle fez sua primeira aparição após o caso. A duquesa de Sussex visitou a sede de uma associação de caridade em Vancouver. A associação publicou uma foto de seus integrantes em torno dela. Meghan passou a temporada de festas de fim de ano no Canadá, com o filho Archie.