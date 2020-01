Rede de lanchonetes oferece emprego ao príncipe Harry e a Meghan

(foto: TOBY MELVILLE / POOL / AFP)

Após o príncipe Harry e a esposa, a atriz Meghan Markle, recusarem o posto de duque e duquesa de Sussex, na Coroa Britânica, a rede de fast-food Burger King ofereceu, pelas redes sociais, um emprego ao casal. Após o príncipee a esposa, a atriz, recusarem o posto de duque e duquesa de, na, a rede de fast-fooofereceu, pelas redes sociais, um emprego ao casal.





Em uma publicação no Instagram, a filial argentina da lanchonete compartilhou a foto da coroa, símbolo da marca, com uma legenda direcionada ao casal: "Queridos duques, se vocês estão procurando um novo trabalho, temos uma coroa para vocês”.





O Burger King norte-americano aproveitou o gancho e lançou um comunicado para oficializar o convite para os membros da família real. "Descobrimos que o príncipe e a duquesa decidiram abandonar seus papéis na família real e trabalharão para se tornar financeiramente independentes”, diz a carta.

Em outra parte da nota, é formalizada a "oferta de emprego": "Então, temos uma proposta para vocês: façam como milhares de pessoas e deem seus primeiros passos no mundo do trabalho conosco. Vocês sabem que a coroa combina com vocês perfeitamente".





No final da carta aberta, o restaurante insiste ainda que "depois de muitos anos vivendo como duques, está na hora de vocês começarem a comer como reis".





Transição



Na segunda-feira (13), a rainha Elizabeth II anunciou que acordou com o resto da família real britânica, durante uma reunião de crise, um "período de transição" para o neto e Meghan abandonarem seus deveres reais como desejam.