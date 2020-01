Rainha Elizabeth II diz apoiar decisão de Harry e Meghan para deixar a realeza

Harry e Meghan devem passa por 'período de transição' para deixar funções na família real britânica (foto: Daniel LEAL-OLIVAS / AFP) rainha Elizabeth II aprovou a escolha do príncipe Harry e de Meghan Markle de se mudarem para o Canadá e realizarem trabalhos fora do âmbito real. Na semana passada, o casal anunciou que deixaria a função de “membros seniores” da família real britânica para buscar independência financeira.



"Minha família e eu apoiamos inteiramente o desejo de Harry e Meghan de criar uma nova vida como uma jovem família", disse a monarca em comunicado. A rainha reuniu-se nesta segunda com Harry, o príncipe Charles, o príncipe William e Meghan, que é duquesa de Sussex, para discutir o futuro do casal.





"Harry e Meghan deixaram claro que não querem depender de fundos públicos em suas novas vidas", declarou a monarca no texto. "Hoje minha família teve discussões muito construtivas sobre o futuro do meu neto e da família dele", continua Elizabeth. "Foi, portanto, acordado que haverá um período de transição em que os Sussexes passarão tempo no Canadá e no Reino Unido."

Segundo a rainha, após a "construtiva" conversa, ela espera que as decisões finais sejam tomadas ainda nos próximos dias.