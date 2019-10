Meghan Markle processa jornal por publicação de carta privada

Meghan Markle decidiu processar o jornal britânico Mail On Sunday por publicar uma carta privada, anunciou seu marido, o príncipe Harry, em um comunicado, no qual condena a "propaganda implacável" contra o casal real.

O duque de Sussex afirma que a esposa está sendo perseguida assim como sua mãe, a princesa Diana de Gales, falecida em 1997 em um acidente de carro.

"Meu maior medo é que a história se repita", afirma Harry no comunicado. "Perdi minha mãe e agora vejo minha esposa sendo vítima das mesmas forças poderosas".

Harry informou que o casal vai adotar ações legais porque a carta particular foi "publicada ilegalmente, de maneira intencionalmente destrutiva".

Em uma mensagem aos leitores do jornal, Harry destacou que o artigo "enganou vocês de propósito ao omitir estrategicamente parágrafos selecionados, frases específicas e até algumas palavras para esconder as mentiras que perpetuam há um ano".

O comunicado não faz referência a uma carta específica, mas o tabloide britânico Mail on Sunday publicou no início do ano uma carta manuscrita que Meghan enviou ao pai Thomas Markle, com o qual não tem uma boa relação.

"Infelizmente, minha esposa se tornou uma das mais recentes vítimas de um tabloide britânico que faz campanhas contra indivíduos sem pensar nas consequências - uma campanha implacável que se intensificou ao longo do último ano, durante a gravidez e a criação de nosso filho recém-nascido", afirmou o duque de Sussex.

"Esta propaganda implacável tem um custo humano", destacou.

Há alguns meses, o ator americano George Clooney afirmou que a duquesa de Sussex, então grávida de sete meses, estava sendo "vilipendiada e perseguida" pela imprensa, assim como aconteceu com a princesa Diana.