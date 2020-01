Ucrânia pede agilidade na repatriação de corpos de avião derrubado no Irã

(foto: AFP)

O presidente do, prometeu a seu colega ucraniano "levar à justiça" os responsáveis pela catástrofe do avião daderrubado por um, anunciou a presidência do país europeu neste sábado (11). Rohani "garantiu que todos os envolvidos no desastre aéreo serão levados à justiça", numa conversa por telefone com o chefe de estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, segundo o serviço de imprensa deste último.





O Irã "reconhece plenamente que a tragédia ocorreu por causa do erro militar", acrescentou a presidência. Zelenski pediu a Teerã que permita ados corpos dasucranianas "até 19 de janeiro", disse a nota.

Além disso, anunciou o envio pela diplomacia ucraniana de uma nota que lista as medidas a serem tomadas para "resolver a questão das indenizações".