Embaixador do Reino Unido fica horas detido após comparecer a protesto no Irã

O Reino Unido acusa o Irã de violar leis internacionais após o embaixador britânico em Teerã ser preso e brevemente detido durante protestos na capital.



A mídia iraniana afirma que o embaixador Rob Macaire foi preso do lado de fora de uma universidade e detido por mais de uma hora antes de ser solto. Protestos têm acontecido após o governo iraniano admitir que sua Guarda Revolucionária abateu um avião comercial ucraniano por engano, matando todos os 176 a bordo.



O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Dominic Raab, afirmou que "a prisão de nosso embaixador em Terra sem justificativa ou explicação é uma violação explícita da lei internacional".



"O governo do Irã está em um momento decisivo", disse ele. "Ele pode continuar sua marcha rumo ao status de pária com todo o isolamento político e econômico que isso traz, ou dar passos para reduzir as tensões e se comprometer com caminhos diplomáticos".



O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, tinha dito mais cedo que o Irã deu um "importante primeiro passo" ao admitir que derrubou o avião, e pediu que as tensões entre o país persa e os Estados Unidos diminuam.