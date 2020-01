Otan suspende suas operações de treinamento no Iraque

A Otan suspendeu suas operações de treinamento no Iraque, informou neste sábado (4) à AFP o porta-voz da Aliança, Dylan White, após a morte do general iraniano Qassem Soleimani em um ataque americano em Bagdá.

A missão da Otan no Iraque, que tem algumas centenas de soldados, treina as forças do país desde outubro de 2018, a pedido do governo iraquiano, para impedir o retorno do grupo terrorista Estado Islâmico (EI).

"A missão da Otan continua, mas as atividades de treinamento estão atualmente suspensas", disse White.

O porta-voz também confirmou que o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, conversou por telefone com o secretário americano da Defesa, Mark Esper, após os recentes acontecimentos.

Por sua vez, a coalizão anti-jihadista liderada pelos Estados Unidos reduziu suas operações no Iraque e reforçou a segurança de suas bases iraquianas, segundo informou uma autoridade americana à AFP.

