O presidente do Irã, Hassan Rohani, disse que os Estados Unidos "não percebem o grave erro que cometeram", em resposta ao ataque da última quinta-feira que matou o general iraniano Qassim Suleiman, líder das Forças Quds, unidade de operações clandestinas da Guarda Revolucionária do Irã.



"Os americanos vão ver os efeitos deste ato criminoso, não são hoje, mas nos próximos anos", disse o presidente iraniano em visita à casa de Suleiman para prestar condolências aos familiares do general, em Teerã.



A televisão estatal do Irã veiculou imagens de uma cerimônia em homenagem a Suleiman na cidade de Qom, importante local sagrado para a seita xiita do islamismo, onde foram estendidas bandeiras vermelhas sobre os minaretes das mesquitas. O ato, na tradição xiita, simboliza sangue derramado injustamente e serve como um chamado para as pessoas vingarem quem foi morto.



Nas ruas de Teerã, foram colocados outdoors mostrando a imagem de Suleiman e um aviso do aiatolá Ali Khamenei prometendo "dura vingança" contra os Estados Unidos. "Não acho que vai acontecer uma guerra, mas precisamos nos vingar", diz Hojjat Sanieefar, morador da capital iraniana. "Os Estados Unidos não podem mais bater e correr."