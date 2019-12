Países já celebram a chegada do ano novo; veja as fotos do réveillon

Show de fogos em Sidney,m Austrália (foto: STRINGER/Agência Brasil ) festas de réveillon já começaram pelo Mundo. Austrália e Nova Zelândia, por exemplo, já celebram a chegada de 2020. Nos dois países, a tradicional queima de fogos marcou a virada de ano. Asjá começaram pelo Mundo., por exemplo, já celebram a. Nos dois países, a tradicional queima de fogos marcou a virada de ano.

As cidades neozelandesas Auckland e Wellington foram as primeiras grandes metrópoles do mundo a entrar no novo ano, o que aconteceu uma hora depois de Samoa e Ilha Christmas, no Pacífico Sul, territórios que foram os primeiros a celebrar a virada.

Em Sidney, os fogos de artifício da véspera de Ano Novo explodiram sobre a icônica Harbour Bridge e Opera House durante o tradicional show em família, realizado antes do principal evento da meia-noite.

A entrar no ano novo ao mesmo tempo que em Lisboa, o Reino Unido concentra as celebrações na cidade de Londres, com 12 mil fogos de artifício, incluindo 2 mil disparados do London Eye, no rio Tamisa, e os carrilhões do Big Ben.

Em Lisboa, a entrada de 2020 será celebrada na Praça do Comércio com concertos.

No Porto, os eventos "Concerto de Fim de Ano 2019 e Passagem de Ano 2019/2020" já ocorrem desde o dia 20.

Com informações de Agência Brasil