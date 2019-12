Irã planeja ataque a embaixada no Iraque e serão responsabilizados, diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, afirmou no Twitter há pouco que o Irã "está orquestrando um ataque à embaixada dos Estados Unidos no Iraque. Eles serão considerados totalmente responsáveis".



A declaração ocorre após Washington realizar ataques no Iraque e na Síria contra o grupo de milícias Kataib Hezbollah, dois dias depois de um empreiteiro civil americano ser morto em um ataque com foguete numa base militar iraquiana.



O presidente americano também indicou que as forças iraquianas devem proteger a embaixada dos EUA em seu território. "Além disso, esperamos que o Iraque use suas forças para proteger a embaixada e, portanto, notificado!", escreveu.



Trump acrescentou, no mesmo tuíte, que "o Irã matou um empreiteiro americano, ferindo muitos. Nós respondemos fortemente, e sempre o faremos".