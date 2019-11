Mulher é encontrada morta com cobra enrolada no pescoço nos EUA

(foto: ARUN SANKAR / AFP)

Uma mulher de 36 anos foi encontrada morta com uma píton enrolada no pescoço em uma casa no estado de Indiana, no centro-oeste dos Estados Unidos.





Na casa, havia cerca de outras 140, informou a polícia.O corpo defoi descoberto na quarta-feira (30), relatou o porta-voz da polícia estadual, sargento Kim Riley, em um comunicado, acrescentando que Hurst tinha uma píton reticulada de 2,4 metros enrolada em seu pescoço.Ostentaram revivê-la, mas seus esforços foram em vão."Ela parece ter sidopela cobra", disse Riley ao jornal "Lafayette Journal & Courier"."Só teremos certeza após a", completou.O xerife do condado de Benton, Don Munson, que era dono da casa e morava ao lado, encontrou oda mulher e declarou ao jornal que sua morte foi um "acidente trágico".As pítons são uma família de cobras, encontrada na África, na Ásia e na Austrália. Abrange mais de 30 espécies, incluindo algumas das maiores cobras do mundo.