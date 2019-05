Cobra sucuri engravida de si mesma e dá à luz filhotes saudáveis

Uma sucuri verde deu à luz dois filhotes saudáveis sem nunca antes ter cruzado. O caso ocorreu na última quinta-feira, 23, no Aquário de New England, nos Estados Unidos, e despertou a atenção dos biólogos.



Esse tipo de reprodução se chama partenogênese e é comum entre plantas e insetos. No entanto, é raro entre os vertebrados e os bebês são expulsos do útero da mãe já mortos na maioria das vezes.



De acordo com o aquário, o nascimento não-sexual foi documentado em um número limitado de lagartos, tubarões, pássaros e cobras até hoje. Além disso, esse é o segundo caso conhecido entre as sucuris verdes no mundo, já que três nasceram em um zoológico do Reino Unido em 2014.



A serpente que deu à luz se chama Anna, tem oito anos, pesa 13,6 quilos e mede cerca de três metros. Ela apareceu grávida em janeiro deste ano sem a presença de machos, o que levou os biólogos a reavaliarem o sexo das cobras do aquário. Semanas depois, os pesquisadores confirmaram o caso de partenogênese.



O aquário New England afirma em comunicado que quer que os filhotes sejam manuseados por pessoas desde já, pois isso facilitará a realização de exames e procedimentos quando eles ficarem maiores.