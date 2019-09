Adolescente morre enquanto dormia após celular explodir no travesseiro

(foto: Reprodução/Redes sociais )

Uma jovem de 14 anos morreu após o aparelho celular dela explodir no travesseiro durante a madrugada. Alua Asetkyzy Abzalbek, morava em Bastobe, no Cazaquistão, e dormia na hora do incidente. De acordo com informações do jornal britânico Daily Mail, a adolescente dormiu escutando música e foi encontrada morta no dia seguinte.

Segundo a polícia local, a bateria do aparelho explodiu perto da cabeça de Alua. A perícia detectou que uma sobrecarga foi a causa do acidente, o telefone estava conectado à tomada e esquentou até explodir.





Os pais da jovem chamaram por ajuda, mas os médicos não conseguiram salvar a menina. Nas redes sociais, uma amiga de Alua lamentou a morte da garota. "Ainda não posso acreditar. Você era a melhor, nós estivemos juntas desde a infância. Será difícil seguir sem você", postou Ayazhan Dolasheva. Até o momento, a marca do celular não foi divulgada.