Neonazistas acusados de terrorismo são julgados na Alemanha

(foto: Sebastian Kahnert / POOL / AFP)

O julgamento de um grupo neonazista acusado de terrorismo e de encorajar uma insurreição na Alemanha começou nesta segunda-feira em Dresden, em meio ao medo da radicalização de grupos de extrema direita no país.





Oitocom entre 21 e 32 anos do grupo chamadosão acusados de "formar uma organização terrorista de extrema direita".Eles também são acusados de "se reunir para alcançar objetivos políticos para abalar as fundações do Estado com graves atos violentos", declarou uma porta-voz do tribunal regional.Segundo a acusação, estavam preparando "" contra imigrantes, opositores políticos, jornalistas e pessoas do setor econômico.As autoridades acreditam que os membros do grupo tentavam comprarpara causar umem 3 de outubro do ano passado, coincidindo com o Dia da Unidade da Alemanha, que comemora ado país."É, até à data, um dos julgamentos mais importantes contra o terrorismo de", disse o procurador federal Peter Frank.O julgamento, que durará até pelo menos abril de 2020 e tem cerca de 75, deve revelar exatamente quais eram os planos do grupo e a importância de sua rede.Osforam presos há quase um ano.As audiências acontecem sob rigorosas medidas deem Dresden, capital da Saxônia, um dos redutos da extrema direita.antimuçulmano Alternativa para a Alemanha (AfD) obteve 27,5% dos votos nas eleições estaduais realizadas este mês, logo atrás do partido conservador da chanceler Angela Merkel (32%).