Neonazista que atropelou multidão nos EUA pega perpétua

O neonazista que em 2017 jogou o carro contra uma multidão durante os protestos de Charlottesville, Virgínia, foi condenado à prisão perpétua ontem. James Alex Fields Jr., de 22 anos, causou a morte da jovem Heather Heyer e deixou dezenas de pessoas feridas.



A promotoria descreveu Fields Jr. como um racista que não guarda "nenhum remorso", apesar de ele ter pedido desculpas antes da sentença. Ele estava em um grupo de neonazistas que protestava contra o ato pacífico pedindo a retirada da estátua de um general escravagista. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.