'Greve pelo Clima' leva milhares de pessoas às ruas de pelo menos 150 países

Emem torno do, acontece nesta sexta-feira a, que está levando milhares deàs ruas. As multidões se reúnem em pontos turísticos e exigem medidas concretas para frear as emissões de gases causadores do efeito estufa e combater o aquecimento global.Lugares como oforam tomados por pessoas. Nesta sexta-feira são esperadas mais de 5 mil eventos em todo o mundo; o maior ato deve acontecer emA ‘’ tem origem no ‘’ que ganhou repercussão com a jovem ativista, que é expoente nos protestos. As manifestações estão ocorrendo porqueé visto por especialistas como o ano chave para combater o aquecimento. Isso se deve porque as medidas devem ser tomadas até o próximo ano para conseguir manter o aumento das temperaturas médias globais abaixo deaté o final deste século, e asreduzidas ematé 2030.Dentre as principais pautas dos manifestantes estão asnaalém do

Apoio

It%u2019s quite right that students and today's younger generation should have serious concerns about the climate crisis and its effect on the environment. They are being very realistic about the future. They see we need to listen to scientists. We should encourage them. %u2014 Dalai Lama (@DalaiLama) September 20, 2019

Brasil nas manifestações

Além de participar das manifestações, várias pessoas estão aderindo ao ‘ativismo online’, publicando imagens em apoio aos manifestantes.O líder espiritual dos, publicou uma mensagem na sua conta noapoiando as manifestações. "Esta é provavelmente a geração mais jovem que tem sérias preocupações com a crise climática e seus efeitos no meio ambiente. Eles estão sendo muito realistas sobre o futuro. Eles veem que precisamos ouvir os cientistas. Nós devemos encorajá-los", afirmou.Atores comotambém anunciaram seu apoio total às manifestações. "A crise climática está sobre nós. As crianças entendem a ciência básica de que, se continuarmos a poluir o planeta, as mudanças climáticas pioraram e elas não terão futuro", escreveu o intérprete de Thor no Instagram.No, os manifestantes ocuparam as escadarias dapara pedir o fim das queimadas na Amazônia e medidas de proteção ao meio ambiente.manifestou apoio e preparou várias atividades educativas sobre as mudanças climáticas.Em, as manifestações foram em frente à Assembleia Legislativa. A escadaria da casa deu lugar a um globo terrestre, que lembra a necessidade de proteger os recursos do planeta.Na cidade deos estudantes se reuniram na. A principal reivindicação dos manifestantes é a implantação de indústria menos poluentes que as termelétricas.também foram alvo dos manifestantes. Estudantes e professores levaram cartazes com dados.