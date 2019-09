Morrem dezenas de tigres confiscados em templo da Tailândia

Em maio de 2016, autoridades tailandesas começaram a remoção dos tigres do templo (foto: Christophe ARCHAMBAULT / AFP)

Mais da metade dos 147 tigres confiscados em um polêmico templo tailandês, que já foi uma atração turística, morreram por problemas genéticos, informaram as autoridades nesta segunda-feira.





O templo de, na província de Kanchanaburi (oeste), atraiu durante anos milhares de turistas, que se fotografavam ao lado dos tigres.Mas em 2016 as autoridades responsáveis por uminiciaram uma grande operação para retirar os grandes felinos do local, após acusações de má gestão e exploração dosDezenas de filhotes mortos foram encontrados em, o que provocou suspeitas de que o templo vendia suas carcaças.Na China e no Vietnã os restos mortais dos tigres podem alcançar preços elevados, pois muitas pessoas acreditam que possuemOs exemplares adultos que sobreviveram foram levados parana região de Ratchaburi.Mas apenas 61 dos 147 conseguiram sobreviver, informaram os diretores do parque natural à imprensa."Pode estar relacionado com a", declarou Pattarapol Maneeon, do Departamento de Conservação de Parques Naturais, Fauna e Flora."Tinhamque representavam riscos para o corpo e o", completou."A maioria dos tigres já estava em estado dedevido à transferência e a mudança de local. Depois disso, surgiram os problemas de saúde", disse Sunthorn Chaiwattana, outro membro do departamento.