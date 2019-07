População de tigres selvagens cresceu 30% em quatro anos na Índia

A população de tigres selvagens na Índia cresceu 30% em quatro anos, de acordo com um novo censo local publicado nesta segunda-feira sobre este felino que é alvo de uma campanha de mobilização internacional para evitar sua extinção.

O censo, que foi concluído no ano passado, indica que a Índia registrou 2.967 tigres selvagens, em vez de 2.226 da contagem anterior em 2014. O gigante do sul da Ásia é o país com a população mais importante de tigres selvagens.

"É uma conquista histórica para a Índia. Reafirmamos nosso compromisso de proteger o tigre", disse o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, apresentando os resultados do "Relatório de Estimativas de Todos os Tigres da Índia 2018".

No início do século XX, o planeta tinha mais de 100.000 tigres selvagens, segundo estimativas. Mas a população desse felino caiu em 2010 para 3.200 exemplares em todo o mundo, e três subespécies desapareceram completamente.

Em 1900, em uma cúpula na Rússia, autoridades da Índia e de outros doze países se comprometeram a dobrar sua população até 2022.

A população de tigres na Índia aumenta de forma regular desde 2006, ano em que apenas 1.411 animais haviam sido registrados. Mas o seu número ainda não alcançou o de 2002, quando viviam em território indiano cerca de 3.700 exemplares, segundo estimativas.

Entre 2010 e 2014, a população de tigres indianos também aumentou em aproximadamente 30%.

"Quinze anos atrás havia sérias preocupações sobre o declínio da população de tigres. Foi um grande desafio para nós, mas com determinação alcançamos nossos objetivos", disse Narendra Modi.

A Índia conta seus tigres em liberdade a cada quatro anos. Para fazer isso, os pesquisadores colocam cerca de 26.000 câmeras em áreas onde a presença do animal é conhecida.

Em seguida, programas de computador analisam as imagens captadas para identificar cada animal.

Das encostas do Himalaia até regiões isoladas do nordeste, passando pelas planícies do norte do país, a Índia tem cerca de cinquenta reservas para preservar este animal.