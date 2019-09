Japão tem novo chanceler

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, anunciou nesta quarta-feira importantes modificações em seu gabinete, com a substituição do ministro das Relações Exteriores, Kono Taro, por Toshimitsu Motegi.

Taro passará a ocupar o ministério da Defesa, enquanto Shinjiro Koizumi, um político em ascensão de apenas 38 anos, será o ministro do Meio Ambiente.

Shinjiro é filho do ex-premier japonês Junichiro Koizumi.

Toshimitsu Motegi foi uma peça-chave nas tratativas comerciais com os Estados Unidos e sua chegada à chancelaria japonesa é vista como um reforço em seu papel negociador, no momento em que Tóquio e Washington anunciam sua intenção de concluir em breve um importante acordo.

Mas Motegi terá que administrar uma evidente deterioração das relações diplomáticas do Japão com vizinhos importantes, como China e Coreia do Sul.