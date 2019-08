Paulo Coelho pede perdão à França por ataques de Bolsonaro a Brigitte Macron

Au peuple français pic.twitter.com/MWGG1koMbx — Paulo Coelho (@paulocoelho) August 26, 2019

"Perdão,mil vezes": o escritor brasileiropediuapós os insultos e as declarações polêmicas a respeito dado presidente Jair Bolsonaro, em meio à crise pelos incêndios na Amazônia.

"Este é umum pouco triste para pedir perdão aos meus amigos franceses pela crise, eu diria que a histeria dea respeito da França, do presidente da França, da esposa do presidente da França", afirmou em francês Paulo Coelho em um vídeo publicado no

O escritor, nascido em 1947 no Rio de Janeiro, é um dos autores mais lidos do mundo.

"Enquanto a Amazônia está queimando, eles não têm nenhum argumento e apenas insultam, negam, dizem qualquer coisa para evitar assumir (sua) responsabilidade", acrescentou o escritor em referência às autoridades brasileiras.

A reunião do G7 de Biarritz deu origem a um confronto diplomático entre Bolsonaro e seu colega francês, Emmanuel Macron, a respeito dos incêndios devastadores na Amazônia.

(foto: Wikimedia commons)

As declarações ofensivas do presidente brasileiro a respeito da primeira-dama francesa Brigitte Macron levaram Macron a desejar abertamente, diante das câmeras, que o "povo brasileiro tenha muito rapidamente um presidente que se comporte à altura do cargo".

"Esse é um momento de escuridão no Brasil, vai passar como a noite passa (...) e peço desculpas", acrescentou o autor de "O Alquimista".

"Mensageiro da paz" da ONU, o escritor fundou no Rio de Janeiro o Instituto Paulo Coelho, que oferece oportunidades a pessoas em dificuldades, em particular idosos e crianças.