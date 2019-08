Astronauta divulga novas fotos de incêndios na Amazônia vistos do espaço

Fotos de Estação Espacial Internacional registraram diversos focos de incêndios na região amazônica (foto: ESA/Nasa)

Ver galeria . 4 Fotos Imagens feitas da Estação Espacial Inernacional mostram vários focos de incêndios na região amazônica (foto: ESA/Nasa )

Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica. #noplanetB #MissionBeyond pic.twitter.com/WAuHyBnlgt %u2014 Luca Parmitano (@astro_luca) August 26, 2019

italiano Luca Parmitanonesta segunda-feira (26/8), por meio das redes sociais, novasdeque atingem a. "A, visível por, de dezenas de incêndios causados pelo homem na floresta amazônica", escreveu Parmitano no Twitter.O astronauta faz parte da(ESA, em inglês) e capturou as imagens durante uma missão à bordo da. A(Nasa) já havia publicado uma foto de um satélite que mostrava a concentração de queimadas nos estados de, na Região Norte do país.O assunto chamou atenção do mundo inteiro para a necessidade de combater oque atinge a maiordo mundo.