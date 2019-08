(foto: Reprodução/Leonardo Dicaprio Foundation)

Leonardo DiCaprio, Lauren Jobs (viúva de Steve Jobs) e o bilionário Brian Sheth (da GWC), donos da iniciativa Earth Alliance, anunciaram hoje que farão doação de US$5 milhões (20,6 milhões de reais) para ONGs ambientais e indígenas brasileiras para o combate das queimadas na Amazônia.





*A estagiária está sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.