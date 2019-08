O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira que ofereceu ao presidente Jair Bolsonaro ajuda para combater os incêndios na Amazônia.

"Acabo de falar com o presidente Jair Bolsonaro", tuitou Trump, enfatizando suas boas relações com Bolsonaro e as perspectivas comerciais futuras. "Disse-lhe que se os Estados Unidos puderem ajudar com os incêndios na floresta Amazônica, estamos prontos para fazer isso!".