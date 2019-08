Deltan Dallagnol diz que Bolsonaro se distancia da agenda anticorrupção

'O que nós podemos esperar é que exista uma atuação do presidente coerente com aquilo que ele divulgou em campanha', afirmou (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) coordenador da força-tarefa no Ministério Público Federal (MPF) do Paraná, procurador Deltan Dallagnol, afirmou, em entrevista publicada nesta sexta-feira (23) pelo jornal Gazeta do Povo, que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) está se distanciando da pauta anticorrupção. do Paraná, procurador, afirmou, em entrevista publicada nesta sexta-feira (23) pelo jornal Gazeta do Povo, que o presidenteestá se distanciando da pauta anticorrupção.

O procurador também fez críticas às interferências do presidente na Receita e Polícia Federal. "Nós vemos também que essas investigações relativas à família dele [Bolsonaro] têm relação com áreas em que ele tem buscado atuar – segundo várias pessoas têm avaliado, de modo indevido – em relação à Receita Federal ou à Polícia Federal. O que nós podemos esperar é que exista uma atuação do presidente coerente com aquilo que ele divulgou em campanha, com a pauta que ele abraçou, que é a pauta anticorrupção", afirmou.