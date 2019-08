Imagens de altíssima resolução mostram Titanic em avançado estado de deterioração; veja

Entre as principais finalidades da exploração está mensuração com luz da nave - dimensões que serão usadas para constuir modelos 3D para plataformas de realidade virtual. A ideia é que esse recurso ajude os cientistas a acompanhar e prever a deterioração dos destroços de navios.

(foto: Atlantic Productions/Divulgação)

“É grande. É um naufrágio grande. Eu não estava completamente preparado para o tamanho. E daí apareceu no sonar, era realmente notável”, disse o explorador à BBC de Londres.“O momento mais fantástico foi quando eu estava ao lado do Titanic; as luzes fortes do submersível refletiram-se em um portal, era como se o barco estivesse piscando para mim”, completou.