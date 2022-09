Vídeo mostra detalhes dos destroços do Titanic em alta resolução

Titanic naufragou há 110 anos (foto: Divulgação/Ocean Gate Expeditions)

Com o objetivo de fornecer imagens cada vez mais detalhadas, a empresa de exploração científica Ocean Gate Expeditions comanda expedições subaquáticas no Titanic, a fim de captar informações da embarcação que naufragou há 110 anos. Novas imagens do navio feitas em resolução 8k conseguiram revelar até o nome da fabricante de âncoras.



"Capturar essa filmagem em 8K nos permite aumentar o zoom e ainda ter qualidade 4K, que é fundamental para projetos de vídeo imersivos e de tela grande. Ainda mais notáveis são as cores fenomenais nesta filmagem", diz Stockton Rush, presidente da OceanGate Expeditions.



Expedição promovida pela Ocean Gate Expeditions, ocorreu em 2021 e em 2022 (foto: Divulgação/Ocean Gate Expeditions)



O vídeo também fornece detalhes da proa, âncora de bombordo, uma corrente que cada elo pesa quase 91kg e o porão de carga. "Um dos clipes mais incríveis mostra uma das caldeiras de ponta única que caíram no fundo do oceano quando o Titanic se partiu em dois. Notavelmente, foi uma das caldeiras de extremidade única que foi detectada pela primeira vez quando o naufrágio do Titanic foi identificado em 1985", aponta o especialista Rory Golden.

Confira o vídeo em 8k







"As luzes verdes que você vê quando vemos a âncora de bombordo são do sistema de escalonamento a laser. Este sistema nos permite determinar com precisão o tamanho dos objetos que estamos olhando na câmera e através da janela principal do submersível Titan. A distância entre as duas luzes verdes é de 10 centímetros", explica PH Nargeolet.



A Expedição Titanic, promovida pela Ocean Gate Expeditions, ocorreu em 2021 e em 2022 e está prevista para ser continuada em maio de 2023.



“Ao comparar filmagens e imagens de 2021, vemos pequenas mudanças em certas áreas do naufrágio. Nossa equipe científica revisará as imagens em 8k, 4k e outras filmagens capturadas durante a Expedição Titanic 2022 para quaisquer alterações. Ter especialistas a bordo do submersível Titan quando mergulhamos permite que eles avaliem o naufrágio por meio de observação direta, guiem nossa exploração de diferentes características do naufrágio e continuem seu estudo usando as imagens”, conclui Rush.