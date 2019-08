Naufrágios deixam 11 mortos e três desaparecidos nas Filipinas

Onze pessoas morreram e três desapareceram no naufrágio de três barcos surpreendidos por fortes ondas no centro das Filipinas, anunciaram autoridades neste sábado.

Sessenta e três pessoas foram resgatadas após os naufrágios, que aconteceram no Estreito de Guimaras, informou o representante da polícia local, Rene Pamuspusan.

Os barcos faziam o trajeto de 20 minutos entre a cidade portuária de Iloilo e a ilha de Guimaras. Dois dos acidentes foram quase simultâneos, por volta do meio-dia, e levaram à interrupção dos serviços de ferry.

Na última semana, as monções agitaram o mar no oeste das Filipinas. Os naufrágios são frequentes no país, onde, a cada ano, acidentes com pequenos barcos de madeira usados no transporte entre as ilhas deixam vítimas.