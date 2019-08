Inundações deixam mais de 140 mortos e centenas de milhares de evacuados na Índia

Inundações provocadas pelas monções no sul e oeste da Índia deixaram mais de 140 mortos e centenas de milhares de evacuados, anunciaram neste domingo autoridades indianas.

O estado de Kerala, região turística no sul da Índia, está entre os mais afetados, com um saldo provisório de 67 mortos. "Pelo menos 165 mil pessoas foram transferidas para mais de 1300 acampamentos de socorro distribuídos por 14 distritos do estado", disse à AFP um representante da polícia de Kerala.

O mau tempo e a infraestrutura danificada dificultam as operações de resgate, assinalou.

Socorristas e membros da Marinha e da Força Aérea contribuíram com as operações em todas as áreas afetadas pelo clima.

A chuva diminuiu no estado de Maharashtra, oeste da Índia, mas algumas represas da região receberam uma quantidade recorde de água.

Todos os anos, as monções permitem encher as represas após meses de seca, mas, em certas ocasiões, deixam centenas de mortos.