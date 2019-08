Nova governadora de Porto Rico assume após invalidação de antecessor

A secretária de Justiça de Porto Rico, Wanda Vázquez, tomou posse como governadora nesta quarta-feira depois que a justiça invalidou por inconstitucionalidade o mandatário anterior, em um novo capítulo da crise política nesse território dos Estados Unidos no Caribe

Vázquez jurou ante as bandeiras dos Estados Unidos e de Porto Rico e depois posou para as câmaras, sem dar declarações.

"Porto Rico precisa de certeza e estabilidade. Nossas ações serão dirigidas a esse fim e sempre estará primeiro", havia escrito previamente em um comunicado.

Pouco antes, em uma decisão unânime, o Tribunal Supremo de Porto Rico havia decidido que a posse na semana passada do advogado Pedro Pierluisi como governador havia sido inconstitucional.

Pierluisi "não pode continuar no cargo de governador a partir do momento em que esta Opinião e Sentença seja efetiva", ma quarta-feira às 17H00 (horário local), indicou a decisão da corte.

Vázquez, que era a próxima na linha de sucessão, tornou público seu desinteresse e ser governadora, mas confirmou pouco depois de divulgada a sentença que acatará a lei.

Pierluisi havia assumido o governo na sexta-feira passada, depois de ter sido nomeado de última hora como secretário de Estado por Ricardo Rosselló, que no mesmo dia estava abandonado o cargo em meio a escândalos de corrupção e uma polêmica provocada por um chat comprometedor.

Mas a nomeação do advogado Pierluisi como secretário de Estado não tinha sido aprovada pelo Senado, que neste momento estava em recesso.

Rosselló saltou esta prerrogativa, amparando-se em uma emenda de 2005 de uma lei de 1952 e Pierluisi assumiu o governo. Ambos pertencem ao Partido Novo Progressista, que defende a anexação de Porto Rico como o 51º estado dos Estados Unidos.

Ao deliberar esta semana, o Senado deixou a decisão sobre o questionado governo de Pierluisi nas mãos do Tribunal Supremo.

Jennifer González, a congressista em Washington que representa Porto Rico, comentou em um comunicado que "o Senado fez o correto ao colocar de lado o debate político e partidário para que o Tribunal Supremo tomasse a decisão seguindo a Constituição".

Rosselló enfrentou manifestações multitudinárias devido ao vazamento, em 13 de julho, de um chat no Telegram, no qual ele e outros homens de seu entorno compartilharam mensagens consideradas homofóbicas, misóginas e ofensivas às vítimas dos furacões de 2017.

Dias antes, seis funcionários do governo tinham sido acusados de desviar os recursos destinados à recuperação dos furacões Irma e Maria.

Porto Rico já sofria uma grave crise fiscal e havia declarado a bancarrota em maio de 2017, com uma dívida de 70 bilhões de dólares.

Com 3,2 milhões de habitantes, Porto Rico é um território americano no Caribe e tem um delegado com voz, mas sem voto na Câmara de Representantes.