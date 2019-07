Polícia descobre que homem desaparecido foi devorado pelos próprios cachorros

(foto: Twitter/Reprodução )

Um homem, dado como desaparecido há meses, foi totalmente devorado pelos próprios cães, no Texas, EUA, de acordo com a polícia do condado de Johnson, que encerrou o caso na última terça-feira (10). Segundo os policiais, a família o procurava desde maio.O xerife Aaron Pitts, em entrevista ao jornal Metro Reino Unido, disse que restos do corpo de Freddie Mack, de 57 anos, foram encontrados nas fezes dos seus 18 cachorros, após uma análise feita com os animais que moravam com o dono na propriedade. Durante o processo, os investigadores encontraram pedaços de cabelo, roupas e ossos nos dejetos dos cães, todos com o DNA do dono.

Ele não dava mais notícias à família desde 19 de abril deste ano. A polícia chegou a ser acionada em maio, porém, depois de se encaminhar ao terreno, não conseguiu entrar por conta da agressividade dos 18 cães, que tentaram avançar na equipe. Após não achar nenhuma pista do homem na região, os agentes voltaram e conseguiram entrar na casa.



Mark morava em uma propriedade isolada, na comunidade de Venus, com pouco mais de 4 mil habitantes e tinha problemas de saúde. Entretanto, a polícia não soube confirmar se os cachorros chegaram a matar seu dono ou apenas comeram o cadáver. Aaron Pitts disse que aparentemente os animais devoraram todo o corpo de Mark.



“Nunca nós ou alguém com quem falamos ouviu falar de um ser humano ser consumido por inteiro. Os ossos foram completamente quebrados e comidos”, revelou o xerife durante entrevista.



Pitts ainda reforça que os cachorros estavam bem cuidados e alimentados. E que o homem “amava seus animais”. No decorrer da investigação, dois deles foram mortos pelos outros cães. Outros 13, devido à “natureza agressiva”, foram abatidos por policiais. Os três que restaram estão disponíveis para adoção.

